لقاء الخميسي تتابع مسلسل أبواب الشك وتناقشه مع متابعيها

جهينة نيوز

كثّفت الفنانة لقاء الخميسي من نشاطها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث دأبت على مشاركة جمهورها بعض الصور والتعليقات، ومنها المتعلّقة بمسلسلها الجديد "أبواب الشك"، حتى إنها تتابع معهم أحداث الحلقات وتفاصيلها بعد عرضها وتسألهم عنها.

الخميسي ومن خلال حسابها في "فايسبوك"، تلقّت إشادات واسعة عن أدائها في المسلسل الذي يخرجه أحمد سمير فرج، وتجسّد فيه دور البطولة بمشاركة المطرب خالد سليم.

وعندما استطلعت آراء جمهورها في الحلقات المعروضة قالت: "بعد عرض أول حلقتين حابة أعرف رأيكم"، ردّ أحد المتابعين: "أحلى شادية دي ولا إيه"، وذلك في إشارة منه إلى اسم الشخصية التي تجسّدها الخميسي وفقاً للأحداث.

ورد متابع آخر قائلاً: "خبرتك الفنية ذات التجربة تجعلك الماسة اللاّمعة، هناك كثير من الوجوه الجديدة أصبحوا في موضع الهواة أمامك، نجاح دائم أيتها الفاتنة، خصوصاً أنت امرأه ذكية وإذا اجتمع الذكاء والجمال في امرأة فالله الستار".

ويشارك في بطولة "أبواب الشك" خالد سليم وعبدالرحمن أبوزهرة وجيهان خليل وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسني وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف محمد ناير