اضطرابات في سيدني وطوارئ شمال شرقي البلاد

جهينة نيوز

تسببت أمطار غزيرة هطلت على مدينة سيدني الأسترالية اليوم الأربعاء، بفيضانات واضطرابات في حركة النقل مع إلغاء عدة رحلات جوية وإغلاق خطوط قطارات فيما علق كثيرون على طرقات غمرتها المياه.

وتتعرض أستراليا منذ أيام لموجة من الطقس القاسي في جميع أرجاء القارة الشاسعة التي ضربتها عواصف ترابية ورياح عاتية وموجات حر شديدة وحرائق غابات مستعرة وكذلك رعود وثلوج وأمطار غزيرة وفيضانات.

وضربت عواصف رعدية قوية أكبر مدن أستراليا، وأفاد مكتب الأرصاد الجوية المحلي أن 106 ملم من الأمطار هطلت في بعض الأماكن خلال ساعات.

كما أشارت تقارير إلى أن شخصا لقي مصرعه في حادث سير وقع بسبب العاصفة، فيما أصيب عنصران من الشرطة إثر سقوط شجرة أثناء قيامهما بعملية إنقاذ.

إلى ذلك، أعلنت أجهزة الطوارئ أنها قامت بـ12 عملية إنقاذ من الفيضانات حتى الآن، فيما حضت الشرطة السكان على عدم قيادة السيارات على طرقات تغمرها المياه.

هذا وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار خلال النهار مع التحذير من فيضان مياه بعض الأنهار الصغيرة في المدينة.

في المقابل يجري إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في ولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا، إثر حرائق غابات كثيفة اندلعت بسبب موجة حر شديد.

وطلب السلطات في المنطقة من قرابة ثمانية آلاف شخص مغادرة بلدة غريسمير في جنوب منطقة روكهامبتون الساحلية مع امتداد الحرائق التي باتت تهدد المنازل.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من خطر حرائق "كارثية"، وهو أعلى تحذير، في بعض المناطق الوسطى فيما يحاول رجال الإطفاء إخماد نحو 130 حريقا في مختلف أنحاء الولاية.

وحذرت مسؤولة الإطفاء وخدمات الطوارىء في الولاية كاتارينا كارول، من أن "الحرائق ستمتد بسرعة، وهذه ليست سوى البداية"، مضيفة أن "الرياح تزداد سرعة أكثر مما كان متوقعا".

المصدر: أ ف ب