نيمار ثالث "أغلى" شباب العالم!

جهينة نيوز

نشرت مجلة فوربس الأمريكية تصنيفها السنوي لأعلى المشاهير دخلا في عالم الشباب الذين لم يتجاوزوا 30 عاما.

واحتلت المركز الأول عارضة الأزياء وممثلة برنامج تلفزيون الواقع "عائلة كاردشيان"، كايلي جينر، البالغة من العمر 21 عاما. فقد حصلت على مبلغ 166.5 مليون دولار في الفترة من 1 يونيو حزيران 2017 حتى 1 يوليو تموز 2018، بفضل مبيعات ماركتها الخاصة لمستحضرات التجميل.

وجاء في المركز الثاني الموسيقي والممثل البريطاني، إد شيران، البالغ من العمر 27 عاما بأجر سنوي قدر بـ 110 ملايين دولار. وذهب المركز الثالث للاعب كرة القدم البرازيلي، نيمار، البالغ من العمر 26 عاما، بدخل سنوي مقداره 90 مليون دولار فقط.

وتضمنت قائمة الشباب "الأغلى" في العالم كلا من: المغنية تايلور سويفت والموسيقيين ذا ويك إند وتريو تاغار، ولاعب كرة السلة جيمس هاردن والملاكم ساول ألفاريس ولاعب كرة القدم ديريك كار ولاعب الغولف جوردان سبيت.

المصدر: لينتا. رو