بوتين يأمل بلقاء ترامب خلال قمة العشرين بالأرجنتين

جهينة نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إنه يأمل في لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين هذا الأسبوع والتحدث عن الحواجز التجارية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع سيعقد أم لا.

وقال ترامب يوم الثلاثاء إنه قد يلغي الاجتماع بسبب احتجاز روسيا لثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية مطلع الأسبوع، لكن الكرملين قال يوم الأربعاء إنه يعتقد أن الاجتماع لم يلغ.

وقال بوتين في منتدى مالي في موسكو يوم الأربعاء ”آمل أن أتمكن من التحدث مع ترامب في الأرجنتين... آمل أن نتمكن من بحث الحواجز التجارية. سلوك ترامب بشكل عام إيجابي“.