مقتل مذيع بريطاني في لبنان

جهينة نيوز

عثر على المذيع جفين فوردالذي يعمل في "راديو وان" وهو بريطاني الجنسية مقتولا ومضرجا بالدماء في شقته في بيت مري بلبنان وقد اثار الامر حالة من الصدمة في الوسط الفني والاعلامي

ونعت الإذاعة عبر حسابها على "فيسبوك"، المذيع جافين فورد Gavin Ford. ونشرت صورته، مرفقة بما يلي: "بكل أسى، نعلمكم أن صديقنا وزميلنا غافين فورد قد فارق الحياة".

وتوجهت إدارة الراديو وفريق العمل بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه.

وقد نشر موقع “ليبانون ديبايت” برقية أمنية حول مقتل المذيع البريطاني في إذاعة “راديو وان” غفين فورد.

وتشير البرقية الى أن "فقد الإتصال بالمذيع عند الساعة 23:15 من تاريخ يوم 26-11-2018، وبعد حضور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الذي عاين الجثة، تبين أن نتيجة الوفاة هي الخنق وكان مقيد اليدين والرجلين"، كما وتم ضبط كاميرا يملكها من قبل فرع المعلومات.

وأضافت: "تبين أنه يملك سيارة نوع ب أم أف 120 لون أسود تحمل الرقم 37511 / ج غير موجودة أمام منزله، كما أن هاتفه نوع أيفون مفقود بالإضافة الى أن خزنة المنزل مفتوحة بشكل طبيعي".

واوردت البرقية معلومات عن احتمال ان يكونوا الجناة من التابعية السورية