تخصيص 6133 مسكناً في مشاريع الاسكان بريف دمشق وحلب واللاذقية وحمص

جهينة نيوز

خصصت المؤسسة العامة للإسكان 6133 مسكنا في مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والسكن العمالي والسكن البديل (شاغلي المخالفات) في كل من ريف دمشق وحلب واللاذقية وحمص.

وأوضحت المؤسسة في إعلان لها أنه تم تخصيص مشروع السكن الشبابي في ريف دمشق بـ 1069 مسكنا للمكتتبين بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 منطقة توسع ضاحية قدسيا الفئة ( أ ) للمرحلة الثالثة 10 سنوات فيما خصصت لمشروع السكن العمالي 2000 مسكن للمكتتبين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا العمالية.

وفي حلب تم تخصيص 200 مسكن للمكتتبين لمشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري رقم 1163 لعام 2004 منطقة المعصرانية للفئتين ( أ ) و ( ب ) للمرحلة الرابعة 10 سنوات وللمرحلة الخامسة 12 سنة و 164 مسكنا للمكتتبين على مشروع الادخار السكني بموجب القرار الوزاري رقم 571 لعام 2002 في منطقة الأنصاري الشرقي و245 مسكنا للمكتتبين بموجب القرار الوزاري رقم 859 لعام 2010 في منطقة أرض سوق الجمعة.

كما بلغت حصة مشروع السكن العمالي 260 مسكنا للمكتتبين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 في منطقة سوق الجمعة و234 مسكنا للمكتتبين على مشروع السكن البديل (شاغلي المخالفات) منطقة المعصرانية و84 مسكنا للمكتتبين على مشروع السكن البديل (شاغلي المخالفات) منطقة سوق الجمعة.

أما مشروع السكن الشبابي في اللاذقية فخصص بـ 583 مسكنا للمكتتبين بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 منطقة أتوستراد الثورة الفئة ( أ ) للمرحلة الثانية 7 سنوات و499 مسكنا للمكتتبين لمشروع الادخار السكني بموجب القرار الوزاري رقم 5155 لعام 2007 منطقة أتوستراد الثورة.

وفي حمص تم تخصيص 690 مسكنا للمكتتبين لمشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري رقم 1163 لعام 2004 منطقة غرب طريق دمشق للفئة ( أ ) للمرحلة الخامسة 12 سنة بينما خصص لمشروع الادخار السكني ومشروع البرنامج الحكومي للإسكان 105 مساكن للمكتتبين على مشروع الادخار السكني بموجب القرار الوزاري رقم 2577 لعام 2008 ومشروع البرنامج الحكومي بموجب القرار الوزاري 767 لعام 2012 المتقدمين بطلبات نقل إلى منطقة غرب طريق دمشق.

وذكرت المؤسسة أنه سيتم الإعلان عن الجداول الاسمية المتضمنة أسماء المكتتبين مرتبة بحسب أرقام الأفضلية ومواعيد جلسات التخصيص والقيم التخمينية للمساكن اعتبارا من 16-12-2018 لمشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والسكن البديل (شاغلي المخالفات) أما بالنسبة لمشروع السكن العمالي فسيتم الإعلان اعتبارا من 15-1-2019 بعد انتهاء الفترة الممنوحة بموجب القانون رقم 34 لعام 2018.