الإمارات تحقق رقما عالميا في "مؤشر ثقة المستهلكين العالمي"

جهينة نيوز

تصدرت الإمارات الدول العربية في "مؤشر ثقة المستهلكين العالمي"، في الربع الثاني من عام 2018، وجاءت في المركز الثامن عالميا، بينما جاءت إندونيسيا في الصدارة.

وأظهرت بيانات تقرير مجلس المؤتمرات، أمس الثلاثاء، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الإماراتيين إلى 116 نقطة خلال الربع الثاني، مقارنة بـ110 نقاط في الربع الأول، في ظل ارتفاع مؤشرات المنطقة، مدفوعة بتزايد الثقة بالسعودية.

وفي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ارتفع المؤشر الإجمالي لثقة المستهلكين في الربع الثاني بمعدل نقطتين إلى 93، بعد تراجع نقطة في الربع الأول، ما يمثل أنباء إيجابية للاستثمارات المعنية بالمستهلكين التي تركز على الشرق الأوسط والاقتصادات الأفريقية.

وجاءت السعودية في المركز الثاني عربيا، والـ14 عالميا عند مستوى 107 نقاط، بعد أن حققت أكبر المكاسب فيما يتعلق بثقة المستهلكين، وتقدم المغرب 3 نقاط، لكنه يظل أقل أدنى من المعدلات الدولية والإقليمية.

وذكرت البيانات أن تقييم المستهلكين للظروف الحالية زاد بشكل طفيف مع نمو الوظائف، بينما أرجعت التراجع في التوقعات المستقبلية إلى نظرة أقل تفاؤلا لظروف العمل وآفاق الدخل الشخصي.

وأوضح التقرير أن السعودية والإمارات لديهما بالفعل سوق استهلاكية ثرية تظهر ثقة عالية وتشهد تحسنا. كما تحاول الدولتان تنويع اقتصاداتهما لتقليل الاعتماد المفرط على النفط، الذي يتضمن محاولات لتحفيز الاستثمار بشكل فردي وكمشروع مشترك بين البلدين.

ويصدر مجلس المؤتمر تقرير "مؤشر ثقة المستهلكين العالمي" بالتعاون مع "نيلسن"، وهي شركة عالمية تعمل في مجال قياس البيانات والتحليلات، وتوفر أفضل العروض وأكثرها موثوقية للعملاء والمستهلكين في جميع أنحاء العالم