معارضة فرنسية ألمانية على تشديد العقوبات ضد روسيا

جهينة نيوز

أعلنت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا وفرنسا تعارضان تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية الحادث في مضيق كيرتش.

وبحسب صحيفة "ويلت" فقد عقد يوم أمس اجتماع سري للجنة السياسية والأمنية في بروكسل، حيث أعلن دبلوماسي البلدين أنه من المهم في الوقت الحالي اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة، مؤكدين أن عدم اشتراكهم في العقوبات على روسيا".

وتشير الصحيفة إلى أنه بدلا من العقوبات، فإن برلين وباريس ترغبان بمواصلة الجهود الدبلوماسية، بالإضافة إلى دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي يمكنها أن تلعب دور في حلحلة الوضع في مضيق كيرتش.

ويأتي هذا، عقب احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي، ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهي قاربا "بيرديانسك" و"نيكوبول" وسفينة القطر "ياني كابو"، في منطقة مضيق كيرتش يوم الأحد الماضي.

وأكد الأمن الروسي أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حيث بدأت مناورة خطيرة بدلا من الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن الحركة.