خاصية جديدة على يوتيوب للتخفيف من إزعاج الإعلانات

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:02 | تكنولوجيا, إنترنت

خاصية جديدة على يوتيوب للتخفيف من إزعاج الإعلانات

جهينة نيوز

كشف موقع يوتيوب You tube عن تطوير خاصية جديدة، تساعد في التقليل من إزعاج الإعلانات، والتي تظهر بكثرة خلال مشاهدة الفيديو الواحد.

ووفقاً لموقع "cnet" التقني، فإن موقع "يوتيوب" التابع لمجموعة "جوجل" يستعد لإضافة خاصية جديدة لتحسين مشاهدة عروض الفيديو عبر الموقع، من خلال إضافة إعلانين قابلين للتخطي بشكل متعاقب، وهو ما يقلل عدد مرات ظهور الإعلانات أثناء مشاهدة الفيديو الواحد بأكثر من 40% عن المستويات الحالية.

وسيتم إطلاق الخاصية الجديدة في البداية لمستخدمي موقع "يوتيوب" عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبي، ثم لمستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية، فيما بعد في وقت لاحق من العام الحالي.

وتشير بعض التقارير إلى أن معدل مشاهدة "يوتيوب" عبر شاشات أجهزة التلفزيون يزيد على 180 مليون ساعة يومياً في المتوسط


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