الجامعة العربية: نقل الدول سفاراتها إلى القدس غير قانوني

جهينة نيوز

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني، وأدارها السفير عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان في جامعة الدول العربية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال كلمته، بهذه المناسبة: "إننا يجب أن نتذكر دوما حقوق الشعب الفلسطيني ونذكر الجميع أن العالم لا ينسى معاناة الشعب الفلسطيني وثوابت القضية، إن هذه الذكرى اليوم تأتي في توقيت لم تمر بمثله القضية الفلسطينية من قبل بعد سحب الولايات المتحدة لقضية القدس واللاجئين من عمليات التفاوض".

وأضاف أبو الغيط أن "تلك الأفعال لن تؤثر ولن تغير من الحقوق الثابتة وقد كانت الإرادة الدولية واضحة".

ووجه أبو الغيط نداء إلى الدول التي تتحدث عن نقل سفاراتها للقدس بأن تلك الخطوة "غير قانونية".

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "تلك الخطوات تساهم في تعقيد الأوضاع ولن نقف صامتين أمامها، وقد لجأت إسرائيل مؤخرا لمخططات عنصرية مثل قانون القومية".

وأشار أبو الغيط إلى أن سكوت العالم وعدم تبرؤه من الأفعال الإسرائيلية هو عار على البشرية.

وأكد أحمد أبو الغيط: "لقد تربينا على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين التوحد والمصالحة، فلن يحل القضية سوى أبناءها، وكلما زاد التعنت الإسرائيلي زاد ثبوت الشعب الفلسطيني".