توفيت بسبب جنينها... بعد 53 عاماً على ولادته

جهينة نيوز

كشف الأطباء في الدنمارك عن وفاة امرأة بسبب حالة خرف نادرة وهو المرض عينه الذي أدى إلى وفاة زوجها. وتبين أنّ المرض إنتقل إليها عبر ابنهما عندما كان جنيناً.

فقد توفي الزوج إثر إصابته بحالة نادرة من الخرف يطلق عليها اسم " Creutzfeldt-Jakob Disease"، وينتقل من إنسان إلى آخر في حالات مثل زرع القرنية، ويتسبب بحدوث انتكاس للدماغ ثم الوفاة.

وتوصل العلماء إلى أنّ الزوجة توفيت أيضاً نتيجة هذا المرض الذي لم تكن تعاني منه قبل أن ينقله الزوج إليها عبر ابنه، خلال فترة الحمل.

ويعتقد الأطباء أن الابن البالغ من العمر الآن 53 عاماً ورث الجين المسؤول عن المرض من والده، ثم نقله إلى أمه أثناء الحمل، أي عندما كان جنيناً.