رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوز فريقه أمس على ضيفه فالنسيا في الجولة الخامسة من المسابقة.

وذكر موقع "بليتشر ريبورت" للإحصائيات، أن رونالدو وصل للفوز رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، ليكون أول لاعب في تاريخ "التشامبيونزليغ" يصل لهذا العدد من الانتصارات.

وانتهت المواجهة بفوز اليوفي بهدف نظيف من توقيع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، وبصناعة من النجم البرتغالي.

يذكر أن رونالدو سبق له تحطيم مجموعة من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر الهداف التاريخي لها برصيد 121 هدفا.