بالفيديو.. الحلاق "الوطواط" في تركيا

جهينة نيوز

يتوجّه الكثير من الأتراك من مختلف المناطق إلى بلدة ريفية في ولاية سقاريا شمال غربي تركيا لرؤية "الحلاق الوطواط" الذي يقوم بقصّ شعر زبائنه بطريقة فريدة.

فقد أثار الحلاق التركي الذي لقبّ بـ"الوطواط" جدلاً كبيراً على الإنترنت بعد انتشار فيديوهات له وهو يقصّ لزبائنه أثناء تثبيته في السقف رأساً على عقب تماماً كالخفاش.

ونقلت وكالة "ترك برس" عن الرجل قوله إنه يزاول عمله بهذه الطريقة منذ عام 1995 وإلى الآن، لكنه حظي أخيراً بشعبية هائلة على مواقع التواصل الإجتماعي لتفردّه وخفّته. ويتوجّه الكثير من الأتراك من مختلف المناطق إلى بلدته ريفية في ولاية سقاريا شمال غربي تركيا لرؤيته