كتيبة جديدة من "إس-400" تصل القرم قبل نهاية العام

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية فاديم أستافييف أن كتيبة جديدة من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" ستبدأ المناوبة في شبه جزيرة القرم قبل نهاية العام.

و أشار إلى أن "إس-400" ستحل محل المنظومة القديمة موضحا أن ذلك سيتم ضمن برنامج إعادة التسلح.

وبدأت قوات المدفعية، التابعة للجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي بإعداد المعدات العسكرية للنقل إلى محطة التحميل، ليتم منها نقل المنظومة إلى موقع التمركز الدائم باستخدام القطار.

و اجتازت منظومة "إس-400"، في وقت سابق، اختبار عملية إطلاق النار في منطقة آستراخان، فقد ضربت المنظومة الأهداف الجوية المنخفضة والسريعة والبالستية.

كما قطع طاقم المنظومة عدة كيلومترات في حقل الرمي لاختبار مقاومة المنظومة للاهتزاز أثناء الحركة على أنواع مختلفة من الطرق وبسرعات مختلفة، ودون أخذ أحوال الطقس والظروف المناخية الصعبة بعين الاعتبار.

وصممت منظومة "إس-400" لحماية أهم المنشآت السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية.