مجتهد: ابن سلمان يتحرك لمنع الانقلاب عليه

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018 الساعة 10:56 | سياسة, عربي

مجتهد: ابن سلمان يتحرك لمنع الانقلاب عليه

جهينة نيوز

‏قال المغرد السعودي الشهير "مجتهد" لـ"الخليج أونلاين" إن ولي العهد محمد بن سلمان أجرى تحركات عسكرية داخل البلاد بعد أنباء عن ترتيبات داخل العائلة المالكة للانقلاب عليه.

وذكر المغرد "مجتهد" الذي يتخذ من "تويتر" منصة لنشر تسريبات حول ما يدور داخل أروقة الديوان الملكي السعودي، أن "محمد بن سلمان بلغه بعد مغادرته السعودية معلومات عن ترتيبات داخل العائلة للانقلاب عليه".

وأضاف مجتهد: "ابن سلمان أمر باتخاذ احتياطات أمنية استثنائية، وتوجيه قوات الحرس الملكي في الشرقية والغربية إلى الرياض لمنع حدوث انقلاب".

وتابع قائلاً: "لو قرر الأمير أحمد الإعلان عن عزل الملك سلمان وهو في بيته لبايعه 95% من العائلة فوراً".

وعاد الأمير المعارض أحمد بن عبد العزيز آل سعود إلى العاصمة الرياض بعد عام من الغياب، وسط حفاوة في الاستقبال من ولي العهد محمد بن سلمان، وتعهدات دولية بعدم التعرض له.


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