وفاة أمل حمادة ناقدة المشاهير اثر جلطة دماغية

جهينة نيوز

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة أمل حمادة التي اشتهرت بظهورها التلفزيوني الكوميدي وبمواقفها وانتقادها الفني الطريف للمشاهير إثر جلطة دماغية حادة.

وكانت حمادة أدخلت على اثر الجلطة التي تعرضت لها الى المشفى

أمل حمادة من مواليد 1976وهي من عائلة تعاني من مشكلة الجلطات، وهي كانت فقدت شقيقتها للسبب ذاته.

وظهرت حمادة للمرة الأولى في الإعلام في مقابلة تلفزيونية أجريت معها في الشارع حيث قالت جملتها التي اشتُهرت بها: "انقرضوا الرجال"، لتصبح في ما بعد مادّة للبرامج التلفزيونية.

وفي تعليق على خبر الوفاة، غردت الفنانة اليسا قائلة: "زعلت كتير لما عرفت بوفاة أمل حمادة. كانت قاسية بتعليقاتها مرات بس قدام الموت ما فينا إلا نجتمع ونصلي لروحها. الله يرحمها".