واشنطن: توقيع الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية في قمة الـ20

جهينة نيوز

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة في أمريكا الشمالية بين الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، ستوقع على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس، في نهاية الأسبوع.

وقال المستشار لاري كودلو: "ستوقع هذه الاتفاقية في الأرجنتين"، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يعتقدان أنها ستدعم صناعة السيارات والعاملين فيها.

من جهته، قال مسؤول حكومي كندي، إن دول أمريكا الشمالية الثلاث "تعتزم التوقيع في 30 تشرين الثاني، لكنه أوضح أن "صياغة النص النهائي مستمرة".

وأشار المصدر الكندي إلى أن مكسيكو، وأوتاوا، وواشنطن، "تواصل مناقشة تنظيم حفل التوقيع".