لاسباب مختلفة.. انهاء عمل ونقل 20 موظفاً في مديرية امتحانات حلب

جهينة نيوز

أنهى مدير الرقابة الداخلية في وزارة التربية فريد العبد الرحيم عمل ونقل 20 موظفاً في دائرة الامتحانات في حلب لأسباب مختلفة وإنهاء تكليف رئيس دائرتها توفيق طلس، وذلك بالتنسيق مع مدير التربية إبراهيم ماسو ومعاون المدير للتعليم الثانوي رشا اتش أوغلي.

وتم تعيين الموجه الاختصاصي لمادة التربية القومية أحمد حاج حميد رئيساً جديداً للدائرة، وتكليف خمسة موظفين جدد بشكل مؤقت وإخلاء سكن موظفَين مقيمين في دائرة الامتحانات.

ودعا أثناء اجتماعه مع رؤساء الدوائر في مديرية التربية ودائرة مناهج التوجيه ومشرفي المجمعات التربوية الريفية إلى تأمين مواصلات النقل للمدرسين والمعلمين المعينين في الأرياف ومتابعة عمل الموجهين بشكل دقيق ومدروس وطالب بتخفيف الأعباء عن المدرسين والمعلمين والاستماع إلى معاناتهم لحل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن.