رئيس أوكرانيا: اننا على أعتاب "حرب شاملة" مع روسيا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الأربعاء أن أوكرانيا تقع تحت خطر "حرب شاملة" مع روسيا بعد حادث مضيق كيرتش.

ونقل المكتب الصحفي للرئاسة عن الرئيس الأوكراني قوله خلال مقابلة مع التلفزيون الأوكراني: "لا أريد أن يعتقد أحد أن هذه ألعاب. البلد عرضة لتهديد "حرب شاملة" مع روسيا الاتحادية".

يذكر أن الزعيم الأوكراني أظهر بيانات الاستطلاع وصور الأقمار الصناعية إلى القنوات التلفزيونية. ووفقا لبوروشينكو، فإن الصور تكشف القاعدة العسكرية الروسية التي تقع على بعد 18 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وأن الصور تم التقاطها يوم 17 و14 أيلول/سبتمبر.

وأضاف بوروشينكو: "وكما ترون، فقد تضاعف عدد الدبابات في القواعد الموجودة على طول حدودنا ثلاث مرات. لماذا تم نقلهم إلى هناك؟ وقد زاد عدد الوحدات التي أعيد نشرها على طول حدودنا بشكل كبير".

وأشار الزعيم الأوكراني أيضا إلى أنه بعد حادثة مضيق كيرتش، "هذه الدبابات لم يتم سحبها بعد، وكان علينا تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاومة في حالة حدوث غزو بري واسع النطاق".

وأيد مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني اقتراح الرئيس بيترو بوروشينكو، فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش.

يأتي هذا عقب احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي، ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهي قاربا "بيرديانسك" و"نيكوبول" وسفينة القطر "ياني كابو"، في منطقة مضيق كيرتش، يوم الأحد الماضي.

وأكد الأمن الروسي أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حيث بدأت مناورة خطيرة بدلاً من الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن الحركة. وبعدما "استنفدت القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاك التشريعات والقوانين الروسية من قبل السفن الأوكرانية في المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة والجرف القاري الروسي، تم احتجاز تلك السفن.