10 مروحيات "أباتشي" امريكية إلى مصر

جهينة نيوز

أعلنت وكالة التعاون في مجال الدفاع والأمن التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع عشر مروحيات هجومية برية من طراز "بوينغ أباتشي" إلى مصر مقابل مليار دولار.

وجاء في بيان أصدرته الوكالة: "قررت وزارة الخارجية الموافقة دعم عسكري خارجي محتمل لمصر من عشر مروحيات هجومية من طراز "آي إن-64 أي- أباتشي" بتكلفة تقدر بـ 1 مليار دولار"، كما وافقت على بيع ذخيرة بتكلفة 201 مليون دولار.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق أن قوات الشرطة استهدفت مجموعة إرهابية في شمال سيناء، وتبادلت إطلاق النار معها، مما أدى إلى مقتل 7 من المجموعة.

وقالت الوزارة في بيان إن "قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش".

وتابع البيان: "كما نجحت قوات الأمن في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم".