انفجار في الصين يودي بحياة 22 شخصا

جهينة نيوز

لقى 22 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 22 آخرين، اليوم الأربعاء جراء أنفجار بالقرب من مصنع للكيماويات في مدينة تشانزياكو بشمال الصين.

وجاء في بيان إدارة المدينة، أن الحادث وقع ليلة الأربعاء، الساعة 00:41 بالتوقيت المحلي بالقرب من مصنع الكيماويات في منطقة تسياودون.

ووفقا لبيانات السلطات، تم التأكيد في الوقت الراهن على وفاة 22 شخص، وإصابة 22 آخرون.

وتفيد التقارير بأنه، نتيجة لحريق نشأ بسبب الانفجار، احترقت 38 شاحنة و 12 سيارة، ومازال العمل في البحث والإنقاذ مستمرا، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.