ريال مدريد يهزم روما ويتأهلان معاً إلى ثمن النهائي

جهينة نيوز

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه روما الإيطالي في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة ضمن ريال مدريد المركز الأول في المجموعة السابعة بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم لكن الفريق الايطالي سينضم إلى حامل اللقب في أدوار خروج المهزوم.

وجاء حصول ريال مدريد على صدارة المجموعة بفضل هدفين في الشوط الثاني سجلهما جاريث بيل ولوكاس فاسكيز.

ويملك ريال 12 نقطة مقابل تسع لروما بينما لدى كل من بلزن وتشسكا أربع نقاط، ولا يمكن لروما اللحاق بريال بسبب تفوق حامل اللقب في المواجهات المباشرة على نادي العاصمة الإيطالية.