انطلاق أعمال الجولة 11 من محادثات أستانا حول سورية بالعاصمة الكازاخية

جهينة نيوز

انطلقت صباح اليوم أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماع أستانا حول تسوية الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخية.

والتقى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري في وقت سابق صباح اليوم وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف.

وتناول اللقاء جدول أعمال الاجتماع الحالي إضافة إلى تبادل الآراء حول أفضل السبل لدفع مسار عملية أستانا نحو الأمام.

كما التقى وفد الجمهورية العربية السورية بوفد روسيا الاتحادية برئاسة مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف حيث جرى تبادل للآراء حول جدول أعمال اجتماع أستانا.