لأول مرة أردوغان يكشف حقيقة داعش و لكن نسي أمر واحد فقط

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018 الساعة 00:04 | سياسة, عالمي

لأول مرة أردوغان يكشف حقيقة داعش و لكن نسي أمر واحد فقط

جهينة نيوز:

نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان تأكيده أن "داعش" في سوريا كان عبارة عن عصابات صغيرة تنتظر على الهامش، دًربت وجهزها بهدف زعزعة استقرار هذا البلد.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "لم يكن هناك داعش في سوريا، وإنما عصابات صغيرة تنتظر على دكة الاحتياط، وقد تم تدريبها وتجهيزها لزعزعة هذا البلد".

و لكن ما نسيه أردوغان أن الغالبية العظمى من عناصر داعش الذين قتلوا في سورية و العراق و يقدر عددهم بعشرات الآلاف دخلوا عبر المطارات التركية و برعاية نظام رجب طيب أردوغان حالهم كحال الإيغور و الأوزبك الذين لايزال أردوغان يرعاهم في إدلب, و للمفارقة أيضاً و رغم كل تصريحات أردوغان ضد ميليشيا قسد فإن غالبية قادتها و مقاتليها الآوروبيين دخلوا من تركيا و يتم نقل جثثهم الى بلادهم في آوروبا و الولايات المتحدة عبر تركيا.


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