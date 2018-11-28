وفد الجمهورية العربية السورية يلتقي الوفد الإيراني في إطار اجتماع أستانا الحادي عشر

جهينة نيوز:

أجرى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري لقاء مساء اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري في إطار اجتماع أستانا الحادي عشر حول الأزمة في سورية.

وتناول اللقاء التشاور والتنسيق حول مواضيع وأجندة اجتماع أستانا الحالي الذي تنطلق أعماله يوم غد ويختتم يوم الـ 29 من الشهر الجاري.

وكان وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في اجتماع أستانا الحادي عشر حول تسوية الأزمة في سورية في إطار عملية أستانا المقرر يومي الـ 28 والـ 29 من تشرين الثاني الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أمس أن جميع المدعوين إلى الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية سيحضرون أعمالها وسيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة.

وأشار مدير إدارة آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخية حيدر بيك توماتوف في تصريح للصحفيين في أستانا اليوم إلى أن مشاورات الخبراء ثنائية وثلاثية الأطراف ستعقد في اليوم الأول من اجتماع أستانا فيما من المقرر عقد الجلسة العامة يوم الخميس المقبل.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ كانون الثاني عام 2017 تسعة اجتماعات حول الأزمة في سورية فيما عقد الاجتماع العاشر في مدينة سوتشي الروسية أواخر تموز الماضي بصيغة استانا وأكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.