شاهد بالفيديو ... قناص البيض يصيب الرئيس الفرنسي إصابة مباشرة

جهينة نيوز:

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقذف بالبيض خلال وجوده في إحدى الفعاليات.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، بينما كان الرئيس ماكرون يستمع باهتمام بالغ لأحد المتحدثين، فإذا بأحدهم يستهدف جبينه ببيضة فاجأته وأربكت حراسه الشخصيين الذين تحركوا بسرعة بحثًا عن الفاعل.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها “ماكرون” للرشق بالبيض، فقد سبق أن قام متظاهرون برشقه بالبيض حينما كان وزيرًا للاقتصاد عام 2016 الذي يجسد في نظر جزء من اليسار التحول الاشتراكي الليبرالي للحكومة الاشتراكية.

وتشهد مناطق مختلفة من فرنسا، منذ 17 نوفمبر، تظاهرات شعبية تقودها حركة “السترات الصفراء”؛ احتجاجًا على سياسات إيمانويل ماكرون، وزيادة الرسوم على المحروقات.