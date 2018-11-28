عناصر تيار المستقبل تقطع الطرق في لبنان "الحريري مش كراكوز"

جهينة نيوز:

قطع مناصرو رئيس الحكومة المكلف، زعيم "تيار المستقبل" سعد الدين الحريري، الطرق في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على كلام رئيس "تيار التوحيد العربي" وئام وهاب، الذي وصف فيه الحريري بـ"الكاراكوز".

و قطع مناصروا "المستقبل" الطرق بالإطارات المشتعلة، لكن سرعان ما عملت القوى الأمنية وفوج الإطفاء على إعادة فتحها.

وأصدرت قيادة "المستقبل" بياناً لمؤيديها، للامتناع عن أية ردود فعل سلبية كقطع الطرقات وإحراق الإطارات، ودعت إلى التزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الإخلال بالاستقرار.

وكان الوزير السابق وئام وهاب إنتقد رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري وقال في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس، "ما هي إنجازات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري؟ ما هي إنجازات هذا الكاراكوز؟ لو لم يكن ابن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري من "يشغله" ناطور بناية عنده؟ لو لم يكن ابن رفيق الحريري لكان إذا أرسل سيرته الذاتية على شركة معينة ما كانت قد تقبل به".

وأضاف وهاب "المتعهد رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة هو "معلم" الحريري وهو من يدير جميع الأمور والجميع يتكلم عنه والجميع يخاف من رفع الصوت بوجه الخواجة".

و يذكر أن لبنان لازال يعاني من عشرات الأزمات بعد سنوات طويلة على وقف الحرب و على رأسها الكهرباء حيث لازال مولدات الكهرباء المكلفة و المضرة للبيئة هي التي تغذي لبنان بالكهرباء فضلاً عن شراء الكهرباء من سفن متوقفة في البحر و إستمرار تضخم الديون اللبنانية في ظل حكومات الحريري و السنيورة التي لم تعالج أي من مشاكل لبنان.