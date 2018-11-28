ملكة جمال موسكو تعتنق الإسلام و تتزوج ملك مسلم

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام، بأن السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا تزوج من الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بمسابقة "ملكة جمال موسكو -2015".

وذكرت المصادر أن حفل الزفاف أقيم في 22 نوفمبر داخل مجمع الاحتفالات الشهير "BARVICHA CONCERT HALL" الواقع في ضاحية موسكو الراقية "روبلوفكا".

وأشارت إلى أن حفل الزفاف عقد دون مشروبات كحولية وباستخدام الأطعمة الحلال، ارتدى خلاله الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي، وارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

ووفقا لوسائل الإعلام الماليزية، اعتنقت فويفودينا الإسلام قبل حوالي ستة أشهر، لتصبح زوجة الملك الماليزي. ومع ذلك، لا يمكن لها أبدا أن تصبح ملكة للبلاد، لأن هذا اللقب لا تحصل عليه إلا نساء السكان الأصليين.

وكان ملك ماليزيا، محمد الخامس، قد سبق له الزواج، لكنه لم يرزق بالأطفال من زواجه السابق.