بعد مقتل مواطن أمريكي.. ما أسباب عداء القبائل البدائية للعالم الخارجي؟

جهينة نيوز:

خلفت حادثة قتل سائح أمريكي على يد قبائل بدائية في خليج البنغال تساؤلات كثيرة عن سلوك هذه القبائل وخوفها الدائم من العالم الخارجي.

ويفسر المؤرخون عداء هذه القبائل المنعزلة للعالم الخارجي، بسبب الحملات الاستعمارية البريطانية التي غزت جزر خليج البنغال منذ عام 1789.

ونتجت عن الحملات البريطانية عشرات المعارك الطاحنة بين الإنجليز من جهة والقبائل البدائية من جهة أخرى، والتي سرعان ما حسمت لصالح الجيش البريطاني نتيجة تفوق سلاحه المعاصر على الأسلحة التقليدية للقبائل.

وكذلك، تسببت المعارك السابقة بإبادة الآلاف من قبائل خليج البنغال، حيث لم يتبق منهم سوى بضعة مئات في يومنا هذا. كما سجلت عبر السنين حالات تطفل كثيرة واعتداء جنسي على نساء هذه القبائل، وخاصة ضد قبيلة "جاراواس".

وفي المحصلة، قد يفسر كل ما سبق، عداء أفراد هذه القبائل للعالم الخارجي ولكل محاولات التواصل معهم، إذ ما تزال الحوادث الوحشية التي تعرضوا لها محفورة في ذاكرتهم.

وفي سياق متصل، تؤكد الهند وجود 6 قبائل بدائية مختلفة في خليج البنغال، الواقع في شرق تايلاند، تتوزع على مجموعة جزر مبعثرة ضمن الخليج، وبعض هذه القبائل إفريقي الأصل، حيث وصلت واستقرت على الجزر قبل 60 ألف عام.

وقتل السائح الأمريكي على يد قبيلة "سنتينليس" التي تنتشر في جزر الخليج مع كل من قبائل "نيغريتو" و"أونج" وغيرهما.