تهديدات ترامب تهبط بأسهم شركة أبل و العملة البريطانية

جهينة نيوز:

تراجعت قيمة سهم شركة أبل وسعر صرف الجنيه الإسترليني، إثر تهديدات وانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكل من الشركة الأميركية واتفاق "البريكست"، مساء الاثنين.

وهدد ترامب في حوار مع صحيفة "وول ستريت"، الاثنين، بفرض رسوم جمركية على منتجات أبل، المستوردة من الصين، فتراجعت أسهم الشركة الأميركية بنسبة 1.4 في المئة بالتعاملات الصباحية، الثلاثاء، وفق ما نقل موقع "بزنس إنسايدر".

وكانت الإدارة الأميركية أعفت منتجات أبل من الرسوم الجمركية التي فرضت على الصين سابقا، لكن يبدو أن ترامب قد يغير رأيه.

ومن المنتظر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين المنتظرة في الأرجنتين.

ولم يوفر ترامب العملة البريطانية، فتسببت انتقاداته لاتفاق البريكست الذي توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي مؤخرا، في تراجع سعر صرف الجنيه.

وفي انتقاداته هذه، شكك ترامب بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة، الذي كان وعد بالتوصل إليه إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد.

وقال ترامب: "علينا أن نرى جديا ما إذا كان سيسمح لبريطانيا بالتجارة معنا، لأنكم تعلمون الآن إذا ما نظرتم إلى الاتفاق (البريكست) ربما لن يكونوا قادرين على التبادل التجاري معنا.. ولن يكون هذا أمرا جيدا".

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع سعر صرف الجنيه بحدود 0.5 في المئة مقابل الدولار.