فيديو نادر ...أكبر مروحية في العالم تحمل طائرة مقاتلة!

جهينة نيوز:

تداولت صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر مروحية عملاقة تحمل طائرة مقاتلة

والتقط هذا الفيديو أحد سكان مدينة بطرسبورغ الروسية، ويظهر كيف حلقت مروحية "مي-26" الروسية العملاقة حاملة طائرة مقاتلة من نوع "سو-27"، لنقلها من أحد المطارات إلى قاعدة عسكرية قريبة من المدينة.

يذكر أن "مي-26" الروسية تعد أضخم مروحية في العالم، وقادرة على نقل 20 طنا من الحمولة، وقدراتها العالية تجعل منها مروحية متعددة المهام، تستخدم للأغراض العسكرية وعمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين وإطفاء الحرائق.