صالحي: الحفاظ على الاتفاق النووي لن يخدمنا اذا لم نتمكن من تسويق نفطنا

جهينة نيوز:

علن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اليوم الثلاثاء ان الحفاظ على الاتفاق النووي لن يخدم بلادنا اذا لم نتمكن من تسويق نفطنا .

وقال صالحي في تصريح لوكالة رويترز قبل لقائه منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني: اذا لم نتمكن من بيع نفطنا والاستفادة من التبادلات المالية فانني لا اعتقد بعد ذلك ان الحفاظ على الاتفاق النووي سيخدم مصالحنا.

وحول لقائه مع موغيريني قال صالحي انا واثق من انني ساذكرها بهذه النقطة واضاف انني اتصور ان صبر الشعب الايراني بدا ينفد شيئا فشيئا .

واكد صالحي ان الاطار الزمني المقرر بيننا حدد بعدة اشهر وهي اشرفت على الانتهاء.