الاتحاد الأوراسي يستغني عن الدولار في تجارته

جهينة نيوز:

أفاد مسؤول بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، زادت من استخدام العملات الوطنية في التجارة بين أعضائها لتصل حصة هذه التعاملات في النصف الأول من هذا العام إلى 70%.

وجاء ذلك بحسبما أعلنه النائب الأول لرئيس ديوان الحكومة الروسية سيرغي بريخودكو للصحفيين اليوم الثلاثاء، وقال إن البيانات تظهر أن أكثر الحسابات بالعملات الوطنية تأتي في التجارة مع روسيا، والتي يتم تنفيذها بالروبل.

وتوقع بريخودكو نمو التعاملات التجارية بالعملات الوطنية مع إطلاق سوق مالية مشتركة في الاتحاد الاقتصادي، الذي يضم بالإضافة إلى روسيا كلا من بيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

والاتحاد الأوراسي ليس الجهة الوحيدة التي تتطلع للابتعاد عن الدولار في التجارة، ففي وقت سابق من هذا العام اتخذت مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) خطوات نحو زيادة التعاملات بعملات الدول الأعضاء في التكتل.

كذلك تخطط الصين وإيران والعراق وفنزويلا للاستغناء عن الدولار في تجارة النفط، وذلك في ظل الحرب التجارية وسياسية العقوبات التي اتبعتها واشنطن في السنوات الأخيرة.

والاتحاد الأوراسي هو تحالف يهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أعضائه، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة.

ووفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية المشرفة على الاتحاد فإن التجارة بين أعضاء الاتحاد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 44 مليار دولار، فيما وصل حجم تجارة الاتحاد خلال الفترة المذكورة مع باقي دول العالم إلى 548 مليار دولار