مسبار ناسا يهبط على سطح المريخ

جهينة نيوز

نجحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في إيصال مركبة فضائية “مسبار” إلى كوكب المريخ لتهبط سالمة على سطحه بعد سبع دقائق من دخولها مجاله الجوي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية/بي بي سي/ إن رحلة المسبار/إنسايت/ تهدف إلى دراسة التكوين الداخلي لكوكب المريخ الذي يعتبر الوحيد بعد الأرض الذي يخضع للدراسة والاستكشاف بهذه الطريقة.

واستقر إنسايت حاليا على سهل منبسط واسع بالقرب من خط استواء الكوكب الأحمر وتم ارسال أول صورة عن لحظة هبوطه سريعا وفي غضون دقائق وكانت تغطي المساحة المحيطة به.

ووصف المدير العام لوكالة ناسا جيمس بريدينستين وصول المسبار بانه “يوم رائع” فيما قال مدير مختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا مايك واتكينز.. “إن هذا النجاح يجب أن يذكر الجميع بأنه لكي نطبق العلوم يجب أن نكون جريئين وعلينا أن نكون مستكشفين”.