وفد الجمهورية العربية السورية يصل العاصمة الكازاخية للمشاركة في جولة جديدة من محادثات أستانا

جهينة نيوز

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى العاصمة الكازاخية أستانا اليوم للمشاركة في الجولة الحادية عشرة من المحادثات حول تسوية الأزمة في سورية المقررة يومي الـ28 والـ29 من تشرين الثاني الجاري.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت أمس أن جميع المدعوين للجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية سيحضرون أعمالها وسيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ كانون الثاني عام 2017 تسعة اجتماعات حول الأزمة في سورية بينما عقد الاجتماع العاشر في مدينة سوتشي الروسية أواخر تموز الماضي بصيغة أستانا أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائيا.