روسيا تنشر إعترافات بحارة أوكرانيين من البحارة الذين تم القبض عليهم

جهينة نيوز

نشرت هيئة الأمن الفدرالي الروسي تسجيلات مصورة لاعترافات ثلاثة من البحارة الأوكرانيين الذين احتجزهم خفر السواحل الروسي بعد أن انتهكت سفنهم الـ3 مياه روسيا قبالة شبه جزيرة القرم.

وقال قائد مجموعة السفن الرائد البحري فلاديمير ليسوفوي إنه كان يشاهد بالعين المجردة سفن خفر السواحل الروسي بعد دخول السفينة التي كان على متنها المياه الروسية، لكن سفينته "تعمدت تجاهل" إشارات الروس ومحاولاتهم الاتصال بها.

وأضاف أن سفينته كانت تحمل على متنها أسلحة خفيفة، ورشاشات وذخيرة، مؤكدا أنه كان يدرك أن تحركات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش "تحمل طابعا استفزازيا".

كما اعترف المجند سيرغي تسيبيزوف، والملازم أول أندريه دراتش بأنهما كانا على علم بدخول السفن الأوكرانية المياه الروسية بشكل غير شرعي، وأنهما شاهدا سفنا تابعة لخفر السواحل الروسي وهي تطلق الإشارات والطلقات التحذيرية قبل أن تستهدف إحدى السفن الأوكرانية بالذخيرة الحية.

ولفت الأمن الفدرالي الروسي إلى أن أحد المحتجزين وهو أندريه دراتش، ضابط في المخابرات العسكرية الأوكرانية.

من جانبها، علقت كييف على اعترافات عسكرييها بالقول إنهم قدموها تحت الضغط والتعذيب، ودعت لعدم التصديق بما ورد فيها.

وأكد جهاز الأمن الأوكراني في وقت لاحق أن ضباطا من المخابرات العسكرية كانوا فعلا على متن السفن المحتجزة لدى روسيا.

و في ذات السياق أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن لديه أدلة على أن لإجراءات الاستفزازية للسفن الأوكرانية في بحر آزوف نفذت بناء على تعليمات مباشرة من السلطات في كييف.

وقال الأمن الفيدرالي الروسي في بيان أصدره مساء الاثنين: "العملية الاستفزازية نسقها اثنان من عناصر جهاز الأمن الأوكراني، بانتداب طواقم السفينتين، اللتين كانتا ضمن مجموعة السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التي خرقت أمس الأحد المياه الإقليمية الروسية لدى توجهها نحو مضيق كيرتش في بحر آزوف".

وشدد البيان على أن "المياه الإقليمية الروسية التي خرقتها السفن الحربية الأوكرانية سبق وكانت تتبع لروسيا حتى قبل عودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا".

ويأتي هذا الإعلان غداة احتجاز قوات خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الروسي، ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، وهي قاربا "بيرديانسك" و"نيكوبول" وسفينة الجر "ياني كابو"، في منطقة مضيق كيرتش يوم الأحد.

وأكد الأمن الروسي أن السفن الأوكرانية الثلاث دخلت المياه الإقليمية الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، حيث بدأت المناورة بشكل خطر، عوضا عن الاستجابة لمطالب الجانب الروسي بالتوقف عن التحرك. وبعدما "استنفدت القوات الروسية جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاك التشريعات والقوانين الروسية من قبل السفن الأوكرانية في المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة والجرف القاري للاتحاد الروسي، أطلق قائد سفينة "إزيمرود" الروسية التي رافقت السفن الأوكرانية، أعيرة تحذيرية تجاه مجموعة السفن الأوكرانية"، وفق ما جاء في التسلسل الزمني للأحداث في بحر آزوف الذي نشره الأمن الروسي اليوم.

ولكن السفن الأوكرانية تجاهلت التحذيرات الروسية وواصلت حركتها نحو الحدود الروسية، ما أجبر الجانب الروسي على استهداف سفينة "بيرديانسك" الأوكرانية بشكل مباشر.

وفتحت السلطات القضائية الروسية قضية جنائية في واقعة انتهاك السفن الأوكرانية للحدود الروسية.