مقتل عدد من جنود العدوان السعودي في البيضاء

جهينة نيوز

قتل عدد من جنود العدوان السعودي وأصيب آخرون خلال عملية هجومية شنها الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على مواقعهم في محافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت بأن “الجيش واللجان شنوا عملية هجومية من 3 اتجاهات على مواقع وتباب يتمركز فيها المرتزقة بجبهة قانية في محافظة البيضاء” مؤكدا وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة فيما لاذ الباقون بالفرار.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية استعادوا يوم السبت الماضي عددا من التباب والمواقع من جنود العدوان خلال عملية هجومية في جبهة قانية.