سفارة الهند تحتفل باليوم 55 لبرنامج IETC.. السفير الهندي: المواهب السورية ستساعد بإعادة بناء سورية

جهينة نيوز

دمشق_عبدالهادي دعاس

احتفلت السفارة الهندية في دمشق بمناسبة اليوم الخامس والخمسين لبرنامج IETC في فندق الداما روز بدمشق، بحضور متدربي البرنامج والباحثين والمسؤولين من أجل تبادل الخبرات وتقييم البرنامج.

وتعد سورية شريكاً هاماً في برنامج IETC حيث يرسل سنوياً 90 سورياً إلى الهند للتدريب في مؤسسات مرموقة، إضافة إلى 20 طالباً في مخطط المنح الدراسية و 5 طلاب في برنامج التبادل الثقافي، وأكثر من 1300 باحث سوري يستفيد أيضا من هذه المنح.

السفير الهندي بدمشق "مان موهان بانوت" بين في تصريح صحفي، بأن الاحتفال بهذا البرنامج يدل على التعاون الاجتماعي والعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن ما تعرضت له سورية خلال سنوات الحرب ادى لتدمير البنية التحتية السورية بشكل كثيف، لذلك تبدو الحاجة ملحة للمواهب الشابة السورية أن تتعلم بالشكل المناسب لكي تساعد بإعادة بناء البنية التحتية السورية.

من جانبه أشار مسؤول التعاون السوري الهندي "عمار السباعي"، بأن العلاقات السورية الهندية علاقات وطيدة وعلاقات محبة وصداقة ما بين الشعبين، مشيرا إلى أن العلاقات ستتطور في كافة المجالات أهمها بناء أجيال واعدة ستساعد في عملية إعادة الإعمار لأن معركة الإعمار لا تقل شراسة وأهمية عن معركة الإرهاب الذي تمت محاربته في سورية نيابة عن العالم أجمع.

ولفت رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي، أهمية البرنامج الذي يساعد على تبادل الثقافات والخبرات بين المؤسسات التعليمية السورية والهندية، وأضاف قباقيبي إلى ان مشاركتهم الاخيرة في المؤتمر الدولي للتعليمي العالي الذي عقد في نيودلهي، تم التطرق بين رؤساء الجامعات السورية وممثلي مؤسسات تعليمية هندية لتوسيع العلاقات وإقامة أبحاث علمية مشتركة.

الطالب "حسام شلبي" من وزارة الاتصالات، أعرب عن سعادته بالفرصة التي أتيحت له للمشاركة بالبرنامج للاطلاع على حضارة وتاريخ الهند، مشيرا إلى أهمية الخبرة الكبيرة التي اكتسبها من خلال كورس "تصميم وادارة الشبكات المحلية والواسعة" نتيجة ما تم تقديمه من قبل الأساتذة في الهند المستعدين لتقديم كافة المعلومات وتطبيقها عملياً.

وأشارت "ريم محمود" صحفية معدة في الفضائية السورية، بأن المنحة التي تواجدت بها لها علاقة بتطوير الإعلام والتي تراوحت مدتها 4 اشهر، مؤكدة أن التجربة رائعة بكافة المقاييس كونها تساعد بالاطلاع على ثقافة بلد يقدم اشياء عديدة على الصعيد الشخصي والإنساني.

حضر الحفل عضوا القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال وعمار سباعي رئيس لجنة الصداقة السورية الهندية المشتركة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.