زيارة ابن سلمان ‏‏للمغرب "مرفوضة" وتأجيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية!

جهينة نيوز

لم يستثن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان المغرب من جولته التي يقوم بها في دول عربية، بل رفض المغرب استقباله كما طلب من الرياض تأجيل انعقاد القمة المشتركة التي كانت مقررة بين البلدين.

وأوردت جريدة لكم 2 ليلة أمس نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع رفض المغرب لإجراء قمة مشتركة مع السعودية برئاسة وزيري خارجيتي البلدين رغم إلحاح الطرف السعودي، وكان مرتقبا إجراء القمة 13 بين البلدين كما هو متفق عليه، ولكن المغرب فضّل إرجائها في الظروف الحالية.

ونقلت الجريدة عن المصدر نفسه أن ولي العهد لم يستثن المغرب من جولته بل بادر المغرب الى التحفظ على استقباله بسبب الظروف غير المناسبة، وأشارت منابر أخرى الى اقتراح المغرب على السعودية تولي شقيق الأمير مولاي رشيد استقبال ولي العهد السعودي.

وتمر العلاقات بين المملكتين المغربية والسعودية ببرودة ملحوظة بسبب وقوف المغرب الى جانب قطر في صراعها مع السعودية والإمارات، وانسحاب المغرب من حرب اليمن ورفضه تسليم الأمير منصور بن عبد الله الى السلطات القضائية السعودية بعد حادثي فندق ريتز كارلتون واغتيال جمال خاشقجي، وكان المغرب من الدول القليلة التي رفضت الوقوف الى جانب السعودية في الضغط الدولي الذي تتعرض له بسبب جريمة مقتل خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول الشهر الماضي.

وكتبت جريدة لوديسك أن عدم زيارة ولي العهد السعودي للمغرب تؤكد استمرار البرودة في العلاقات والفشل في تجاوز الاختلافات التي وصلت بالملك سلمان بن عبد العزيز الى إلغاء عطلته في مدينة طنجة.