اختفاء ياسمين صبري في ظروف غامضة!

جهينة نيوز

‏في خطوة مفاجئة ومن غير أسباب معلنة حتى اللحظة أغلقت الفنانة المصرية ياسمين صبري حسابها الشهير على موقع إنستغرام.

كما حذفت حسابها على موقع تويتر وقامت بإلغاء تفعيل برنامج الواتساب على هاتفها المحمول، ورفضت الرد على المكالمات الواردة إليها، واختفت تماما عن الأنظار في ظروف غامضة، ولم يعرف بعد هل تمت سرقة هاتفها المحمول وقرر السارق محو كل بياناتها، أم أنها قررت الاختفاء عن الأنظار لأسباب شخصية؟.

ياسمين التي لا تملك حسابا على موقع الفيس بوك، لم تتواصل مع روابط المعجبين بها لكشف أسباب إغلاق حساباتها على تويتر وإنستقرام وواتساب، وألمح بعضهم لوجود شائعة زواج سري من رجل أعمال خليجي، بينما أكد البعض الآخر أن اختفاء ياسمين غامض ولن يكشف حقيقته إلا ظهورها، مع التحذير من وجود حسابات تنتحل شخصية الفنانة المصرية تم تدشينها بعض دقائق من إغلاق الحساب الموثق على إنستقرام وتدعي أنها الحساب الجديد.

يذكر أن ياسمين صبري اعتذرت عن عدم المشاركة في عدة أعمال فنية مؤخرا أبرزها بطولة فيلم "حمزة" مع النجم تامر حسني والفنانة زينة، وأكدت أنها بصدد تقديم بطولتها المطلقة الأولى.

المصدر: مجلة سيدتي فن