"يا وسفة هان" جديد ديانا كرزون

جهينة نيوز

كشفت المطربة ديانا كرزون عن أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "يا وسفة هان" وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ديانا مقطعا للأغنية عبر حسابها الرسمي على إنستقرام ، لتشويق جمهورها للعمل، وعلقت عليه قائلة: يا وسفه هان، كلمات محمد الواصف، ألحان سيف عامر، وتوزيع أمجد يعقوب، ومكس وماسترنغ مصطفى كمال، وعازف العود والكولة والناي عمركولة، وتم التسجيل في ستديو الدار البيضاء، وستديو حيدر كيتار، وستديو مدينه الفن، تصوير ومونتاج الفيديو محمود عثمان، والأغنية كاملة عبر صفحتي الخاصة بموقع يوتيوب.