دي ميستورا يشارك في محادثات أستانا ويترأس اجتماع ممثلي الدول الضامنة

جهينة نيوز

يشارك المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في محادثات أستانا المقرر عقدها غدا الأربعاء في العاصمة الكازاخية، حيث يترأس اجتماع كبار ممثلي الدول الثلاث الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في سوريا.

وقال مكتب دي ميستورا في بيان، اليوم الثلاثاء: "المبعوث الأممي الخاص يشارك في محادثات أستانا حول سوريا، هذا الأسبوع، غدا وبعد غد".

وأوضح أن "المبعوث الأممي وبعد مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة، وافق على حضور محادثات أستانا".

وأضاف البيان: "سوف يترأس المبعوث الأممي الاجتماع رفيع المستوى لممثلي الدول الضامنة روسيا، وتركيا، وإيران".

وتابع: "يناشد المبعوث الأممي الدول الثلاث الضامنة لبذل كل الجهد المطلوب لدعم الجهود الأممية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية" للتوصل لحل للأزمة في سوريا".