الصين: مستعدون للحوار مع أمريكا دون التخلي عن مصالحنا الخاصة

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جين شوانغ اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لإجراء حوار نزيه ومتساو مع الولايات المتحدة لحل النزاعات التجارية، ولكن في الوقت نفسه تعتزم بكين الاستمرار بالدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها.

وقال الدبلوماسي للصحفيين، عشية اجتماع الزعيمين في قمة مجموعة العشرين: "لقد أكدنا مرارا أن التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته، ونحن مستعدون لحل التناقضات القائمة مع الجانب الأمريكي من خلال المفاوضات على أساس المساواة والصدق والأمانة".

كما أشار جينغ شوانغ إلى أنه وخلال المحادثة الهاتفية الأخيرة، توصل الرئيسان، الصيني والأمريكي، شي جين بينغ ودونالد ترامب، إلى اتفاقية على أن الأطراف في حاجة إلى التوصل إلى حل للمشاكل التجارية التي تكون مقبولة لدى كل من الولايات المتحدة والصين.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:"سيُعقد اجتماع الرئيسين في المستقبل القريب، ونأمل بأن تعمل الولايات المتحدة مع الجانب الصيني لتحقيق نتائج إيجابية".

ويذكر في هذا السياق أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد فرض مؤخرا، رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار لإرغام بكين على تقديم تنازلات بشأن قائمة مطالب لتغيير في شروط التجارة بين البلدين. وردت الصين بفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال قمة العشرين في بيونس آيرس، يوم الجمعة المقبل.