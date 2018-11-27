مصادرة 103 قطع أثرية كانت معدة للتهريب في بلدة الجيزة بريف درعا

الثلاثاء, 27 تشرين الثاني 2018 الساعة 10:58 | شؤون محلية, آثار سورية

مصادرة 103 قطع أثرية كانت معدة للتهريب في بلدة الجيزة بريف درعا

جهينة نيوز

صادرت دائرة آثار درعا اليوم عشرات القطع الأثرية كانت معدة للتهريب في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي.

وأفادت سانا بقيام مديرية آثار درعا بمصادرة 103 قطع أثرية من أحد المنازل في بلدة الجيزة (نحو 20 كم شرق مدينة درعا) كانت معدة للتهريب.

وبينت أن القطع الأثرية المصادرة عبارة عن 75 حجرا من البازلت والرخام و28 قطعة من الفخار وتعود جميعها إلى الفترة الرومانية ويعتقد انها نهبت من متحف بصرى الأثري أثناء سيطرة التنظيمات الإرهابية على البلدة.

وأحبطت دائرة آثار درعا بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة درعا منذ إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار الى كامل المحافظة وتحريرها من الإرهاب عدة محاولات تهريب قطع أثرية تعود إلى فترات مختلفة من عدة مناطق كانت معدة للتهريب باتجاه الأراضي الأردنية.


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