قاهر ريال مدريد يتمنى العودة إلى برشلونة

جهينة نيوز

أعرب مارك كوكوريلا لاعب برشلونة السابق، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه الحالي إيبار على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد، يوم السبت الماضي، مشيراً في السياق نفسه، إلى أنه يتمنى ارتداء قميص البلاوجرانا مرة أخرى في المستقبل القريب.

وشارك كوكوريلا في مباراة إيبار وريال مدريد بالجولة 13 من الدوري الإسباني، وقد نجح الظهير الأيسر الشاب في تعذيب الفريق الملكي، حيث كانت انطلاقاته مزعجة، ما جعله يشارك في 3 أهداف بشكل مباشر.

وقال كوكوريلا في تصريحات صحفية أبرزتها (ماركا) الإسبانية: آمل أن أتمكن في يوم من الأيام من العودة إلى برشلونة واللعب في كامب نو، أحب كثيراً هذه الفكرة، ولكن أنا الآن أستمتع بأقصى حد في إيبار .

وأضاف: ضد ريال مدريد يمكن أن تكون واحدة من أفضل مبارياتي كمحترف منذ تدريبي في برشلونه حتى وصولي إلى إيبار، لقد حققت فيها النجاح، ويمكن القول إنها كانت مباراة رائعة، بالنسبة لي كانت مباراة خاصة .

وكان إيبار قد تعاقد مع كوكوريلا خلال الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء بشكل نهائي.

سبورت 360