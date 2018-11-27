الموافقة الأولية لشركة "إم تي إن" في بورصة دمشق

جهينة نيوز

اكد مدير التداول والإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية أسامة حسن حصول شركة الاتصالات أم تي إن على الموافقة الأولية لإدراج أسهمها في السوق، مبيناً أنه يتوجب على الشركة أن تستكمل الإجراءات المطلوبة حسب نظام قواعد وشروط الإدراج في السوق للحصول على الموافقة النهائية للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية.‏

هذا وقد أغلقت جلسة تداول أمس على حجم تداول قدره 71 ألف سهم موزعة على 115 صفقة بقيمة تداولات بلغت 55 مليون ليرة، مرتفعاً بذلك عن حجم وقيم التداول لجلسة بداية الأسبوع.‏

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 5 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6245 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.09%.‏

وكان لسهم بنك الشام المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 33 ألف سهم بقيمة تداول 22 مليون ليرة من خلال 57 صفقة ليغلق سهمه على سعر 670 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.57%، ومن ثم جاء سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 14ألف سهم بقيمة تداول 19مليون ليرة سورية من خلال 12 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1369ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.14%، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 10 آلاف سهم بقيمة تداول 9 ملايين ليرة من خلال 28 صفقة ليغلق سهمه على سعر 930 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.42%.‏