7 قتلى و 4 جرحى باصطدام مركبة بمحطة للحافلات في الصين

جهينة نيوز

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون بعد اصطدام مركبة بمحطة للحافلات، اليوم الثلاثاء، في لهشان بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وبحسب فرع مكتب الأمن العام للهشان في حي شاوان، كما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، "فقد اتجهت السيارة فجأة إلى رصيف للمشاة قبل أن تصطدم بمحطة الحافلات بالقرب من قرية وانغتشانغ".

وتابع أن "الحادث أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين"، مشيرا إلى أن "المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج الطبي".

ووضعت الشرطة سائق السيارة تحت الحراسة فيما يجري التحقيق.