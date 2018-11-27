ترامب يهدد الصين بفرض رسوم جديدة عليها في هذه الحالة؟

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "من غير المرجح" قبول طلب بكين وقف زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% مقارنة مع 10% في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "إذا لم نتوصل إلى صفقة، سأفرض رسوم على بقية السلع الصينية بقيمة 267 مليار دولار أخرى".

وفرض ترامب رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار لإرغام بكين على تقديم تنازلات بشأن قائمة المطالب بما يؤدي إلى تغيير في شروط التجارة بين البلدين، وردت الصين بفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة العشرين في بوينس أيرس يوم الجمعة.