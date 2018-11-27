جهينة نيوز

اعتمدت المؤسسة العامة السورية للتأمين نماذج تعرفة جديدة لعقود التأمين الصحي للقطاع الاقتصادي بعد دراسة الخيارات التي قدمتها مديرية التأمين الصحي والحياة لديها وإقرارها من قبل مجلس إدارة المؤسسة في آخر جلسة له.

وتضمنت نماذج العروض الخاصة ببوليصة التأمين الصحي للقطاع الاقتصادي أربعة خيارات بحسب الشرائح العمرية والتغطيات ضمن مجموعات مختلفة وفق أربع زمر موزعة ما بين (منخفضة – متوسطة – عالية) مع تحديد سقوف التغطيات داخل وخارج المشفى، وكذلك عدد الزيارات بحسب الزمرة المختارة.

وبعد دراسة مجلس إدارة المؤسسة لنماذج التسعير الأربعة لعقود القطاع الاقتصادي وفقاً للدراسة المقدمة من قبل مديرية التأمين الصحي والحياة، قرر المجلس بموجب قراره رقم /48/م إ/ الموافقة على اعتماد النماذج المذكورة، شريطة أن يتم تخفيض البدل بنفس نسبة التحمل كشرط اختياري يتم ذكره في الشروط العقدية بنسبة 10% أو 15% أو 20% من دون زيارة الطبيب ولجميع الإجراءات داخل وخارج المشفى، وذلك بناءً على طلب المؤَمَّن له بإدراج نسبة تحمل مقابل تخفيض البدل.

كما تُحدد نسبة تحمل الدواء المزمن بشكل إلزامي بمعدل 20% لمن هم تحت سن الخامسة والستين عاماً و 35% للأعمار بين (65 – 75) عاماً، إضافة إلى إعطاء ميزة تفضيلية لمديرية التأمين الصحي والحياة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين بمنح حسم بنسبة 5% من قيمة العقد عند التجديد وذلك بناءً على تقييم نتائج العقد، إلى جانب إعطاء صلاحية لمدير عام المؤسسة بمنح حسم لغاية 15% بناءً على اقتراح المديرية أو بتقدير الحالة المقدمة من قبل المدير العام.

وبحسب القرار فإن وكلاء المؤسسة يُمنحون عمولة مقدارها 10% عند اكتمال القسط وعمولة أرباح بنسبة 10% أيضاً على كامل محفظة التأمين الصحي للوكيل بعد احتساب كامل نفقات العقد.

وفي المقابل تقوم مديرية التأمين الصحي والحياة لدى المؤسسة بإجراء تقييم ربعي للعقود وتعديل البدل في ظل نتائج التقييم، ووضع شروط مشددة لحالات إساءة استخدام بطاقة التأمين الصحي، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُطبق على العقود الجديدة والمُجددة وللجهات الراغبة بتعديل شروط العقود الموقعة معها وفقاً للتعديلات الجديدة.