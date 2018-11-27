أبراج الثلاثاء 27/11/2018 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١١/٢٧:عاطفي، قوي، ذكي، تمتلك طاقة كبيرة للوقوف إلى جانب الأحبة، متقلب ومتغير بعواطفك، لا تنسى أي ظلم تتعرض له، حدسك قوي وتتدبر أمورك في الظروف الصعبة، متألق بحضورك، الفترة القادمة للبعض انفصال طويل الأمد، للبعض إيجاد حل لمشكلة بمساعدة أصحاب النفوذ، للبعض تسترد حق لك وتخرج من حالة استبداد، للبعض مشروع ارتباط، للبعض تجارب جديدة تولد الحماس شراكة ومشاريع وتجاوز مشاكل مادية.

برج الحمل : يوم حلو ومناسب للقاء الأحبة والمعجبين من خلال دعوات وحفلات، مفاجأت حلوة بانتظارك الأجواء المريحة تساعدك على تخطي مشاكل وهموم الحياة، تسمع خبر حلو ممكن نتائج امتحانات للبعض وتنمية علاقات صداقة ومبلغ مال في الطريق الك.

برج الثور : تمتد همومك على صعيد عائلي أو علاقة بالأهل أو أشياء تخص عقارات أو أعطال انتبه من بعض المشاكل المحتملة، تشعر بفرض سيطرتك وتنفيذ كلمتك بالأسرة أوالمحيط أي مواجهة أو خلاف بهذه وضعية قد يترك آثر سلبي لا تبالغ بانك لست بحاجة أحد خصص وقت للعائلة، ظروفك جيدة بالعموم وتستطيع محافظة على توازن الأمور.

برج الجوزاء : نهار ايجابي حركة فكرية وجسدية تنشط باتصالات مرتبطة بالعمل تشعر بالقدرة على تنفيذ مخططاتك ممكن تفكر برحلة أو سفرة قصيرة تستعيد فيها نشاطك لكن انتبه على مصاريفك وحساباتك وخليك حذر من السرعة والتسرع.

برج السرطان : نهار حساس على صعيد المالي تشعر بالقلق والاستنفار الداخلي، حاول أن تركز ممكن يكون في فرصة مالية لكن لا تتسرع خطواتك جيدة تدفع بمصالحك انتبه على مصاريفك، للطالب وقت جيد تحضير للامتحانات.

برج الأسد: القمر ببرجك تعبر عن ذاتك وتسيطر وتحقق مطالبك الشخصية ،تغيير نحو الأفضل وتشعر بنشاط وتجدد تنجح بلقاء الأشخاص واتصال مع الناس وتتبادل أعمال مفيدة معهم، لا تكن طرف مع أحد أو تأخذ موقف أنت اليوم مسيطر وصاحب موقف.

برج العذراء : تشعر بتعب جسدي قد يكون نتيجة مرض أو ارهاق أو اسراف باستعمال طاقاتك توتر يلعب دور سلبي على نفسيتك حاول تجنب الوساوس حتى تسهل عليك الأمور وتأخذ قسط من الراحة اعتمد سلم الأولويات ابتعد عن الاحتكاك المباشر مع أحد من محيطك حتى تتجنب خيبات الأمل والنميمة حافظ على هدوئك وصحتك.

برج الميزان : نهار ايجابي تستفيد من خبرتك في مجالك ومكانتك تعتمد على جهود الاصدقاء مخلصين حتى يدعموك، اليوم تقوم بمصالحة صديق بعد خلافات تقدر تلبي دعوة عائلية أو حفلة أو مناسبة لا تتعصب وتعتبر ذلك هدر للوقت بالعكس استغل الوقت واستمتع براحة بالك قبل فوات الآوان و لا تهمل أمورك الصحية.

برج العقرب: تركز على عملك من الصباح الباكر مندفع للاحتكاك بأشكال عديدة مهني أو مع المحيط لا تصدق كل ما يقال الك من كلام ولا توقع نفسك بفخ اكسر الروتين وانطلق بثقة نفس عالية ونظم أسلوبك وحافظ على سمعتك الطيبة.

برج القوس:تشعر برغبة السفر تدعم نهارك باتصالات تثبت خطواتك تكتشف دورة جديدة للنجاح ،تتداخل مواعيدك مساء كن متيقظ حتى تقدم أفضل ما عندك من أداء وما تواجه انتقادات مسؤولين عنك انتبه على صحتك للبعض إيجاد فرصة عمل.

برج الجدي: ينطلب منك خدمة لا تتردد بتقديم المساعدة،تركز على أمور مالية مشتركة تطالب بحقوق شرعية ممكن تواجه خلافات ضمن نطاق العائلة تطوي صفحات قديمة استفد من أخطائك نظم مواعيدك قد تشعر بتعب صحي خفيف لكن الأفضل أن تلجأ إلى الطبيب للبعض فواتير واستحقاقات.

برج الدلو: تركز على مشروع شراكة قائم بينك وبين أشخاص آخرين ممكن تفتح آفاق جديدة أمامك وتستفيد منها بتعزيزشراكتك العملية، إذا ظهرت لك بعض العقبات لا تدخل بمواجهة مع أحد ولا تتأثر بصورة سلبية أهم شيء تضمن سلامتك وانتبه على صحتك، على صعيد العاطفي عزز علاقتك مع الشريك وتعامل برومنسية وحنان.

برج الحوت: تواجه عمل متراكم وتشعر بضرورة إنجازه لأهميته ممكن تعاني من أزمة تترك انعكاس سلبي على صعيد جسدي ونفسي انتبه لا تستسلم لعصبيتك وتصب غضبك على زملائك، حاول ترفيه عن نفسك ونوم وغذاءمهمين حتى تتجاوز هذه الفترة الصعبة.